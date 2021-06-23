Суд дозволив заочне розслідування щодо російського «військкома» за призов кримчан до ЗС Росії

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно громадянина РФ, «військового комісара Сімферопольського району і міста Алушти Республіки Крим» Костянтина Качарова, який підозрюється у скоєнні військового злочину через незаконний призов мешканців окупованого Криму до Збройних сил Росії.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим и м. Севастополя.«Печерський районний суд м. Києва задовольнив клопотання прокуратури автономії та надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування (in absentia) відносно окупаційного «військового комісара Сімферопольського району та міста Алушти Республіки Крим», який підозрюються у порушенні законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України), що полягає у примушуванні цивільного населення окупованого півострова служити в збройних силах держави – окупанта», – йдеться у повідомленні.

На початку березня 2021 року за процесуального керівництва прокуратури АР Крим та Севастополя було повідомлено про підозру окупаційному «військовому комісару Сімферопольського району та міста Алушти Республіки Крим» у порушенні законів та звичаїв війни, що полягають у примушуванні цивільного населення окупованого півострова служити в збройних силах РФ. Санкція статті передбачає покарання на строк від восьми до дванадцяти років позбавлення волі.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний, громадянин Російської Федерації, у 2018 році був призначений на посаду «військового комісара Сімферопольського району та міста Алушти Республіки Крим». На вказаній посаді «військовий комісар» здійснював реалізацію політики РФ та її окупаційної адміністрації, спрямованої на проведення незаконних примусових призовних компаній цивільного населення півострову до лав збройних сил держави-окупанта. Відтак, підозрюваний, реалізуючи незаконні «укази» вищого керівництва держави-окупанта, безпосередньо розробляв план та організовував 5 призовних компаній кримчан у відповідних районах. Вказані дії є порушенням заборони державі-окупанту примушувати цивільне населення служити в її збройних силах, передбаченої статтею 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року», – повідомляла прокуратура автономії.

За інформацією сайту «уряду Республіки Крим» посаду «військового комісара Сімферопольського району та міста Алушти Республіки Крим» з 24 листопада 2018 року займає Качаров Костянтин Радікович.

Як повідомлялось, в червні 2020 року прокуратура АРК повідомила про підозру у здійсненні воєнного злочину «військовому комісару Євпаторії, Сак і Сакського району» Володимиру Шингірію через примушування кримчан до служиби в Збройних силах Росії, яка незаконно окупувала Крим.