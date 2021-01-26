Суд обрав запобіжний захід двом підозрюваним у викраденні харків’янина

За ухвалою суду 46 та 45-річні зловмисники перебуватимуть під арештом 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, 21 січня близько 15:00 на парковці торговельного центру по вулиці Академіка Павлова троє невідомих силою затягли до автомобіля «Mercedes» чоловіка.

Використовуючи оперативні можливості, поліцейські встановили місце, де утримували викраденого харків’янина. 23 січня в результаті спецоперації, яка здійснювалася силами працівників відділу кримінальної поліції Харківського районного управління поліції №2 спільно з оперативниками Управління карного розшуку харківського главку поліції, Управління карного розшуку ГУНП в Кіровоградській області із залученням співробітників харківського та кіровоградського батальйонів поліції особливого призначення, чоловіка знайшли та звільнили. Потерпілий був зв’язаний мотузками. Він розказав, що його постійно били та принижували. Ніяких вимог до викраденого зловмисники не висували. В результаті оперативно-розшукових дій поліцейські затримали двох чоловіків, які наглядали за потерпілим.

На даний час 46 та 45-річним чоловікам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Тривають невідкладні оперативно-розшукові заходи для встановлення замовників злочину та мотивів його скоєння.

Відділ комунікації поліції Харківської області