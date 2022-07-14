Суд оголосив вирок 23-річному жителю Роздільнянщини, який убив батька

Вбивця проведе 7 років за ґратами.

Подія сталася у цьогорічне Різдво: зловмисник прийшов до сусідів, з якими його батько відзначав свято, та почав вимагати, щоб той пішов додому. Між чоловіками почалася суперечка, під час якої правопорушник побіг по ніж та, повернувшись до родича, що якраз прямував до своєї оселі, вдарив його у живіт. Усвідомивши скоєне, він викликав лікарів, які повідомили про подію до поліції.

Потерпілого ушпиталили до лікарні, де він невдовзі помер від отриманої травми. Правоохоронці, завершивши досудове розслідування за частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України, направили його матеріали до суду, який визнав молодика винним та призначив вищезазначене покарання.

Роздільнянський районний відділ поліції Одеської області