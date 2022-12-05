Суд передав в управління АРМА два підприємства на Івано-Франківщині, що належать росіянам

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу щодо виявлення та передачі державі майна суб’єктів російської федерації. Лише цього року до АРМА передано майно та корпоративні права на декілька мільярдів гривень.

За клопотанням ДБР в управління держави передано завод та виробничо-складський комплекс на Івано-Франківщині, власниками яких є громадяни росії. Йдеться про виробничо-складський комплекс поліетиленових і полівінілхлоридних труб та завод карбамідних смол загальною площею понад 18 тис. м2.

Раніше за ініціативи Державного бюро розслідувань суд арештував частки в статутних капіталах цих підприємств, вартістю близько 70 мільйонів гривень.

Слідство встановило, що їх фактичними власниками є громадяни росії. Вони намагалися приховати це аби уникнути конфіскації майна у дохід держави. Росіяни створили офшорну компанію, через яку контролювали виробничу діяльність підприємств.

Також встановлено, що ці підприємства ухилялись від сплати податків.

Триває розслідування за фактом ухиляння від сплати податків цими підприємствами (ч. 2 ст. 212 КК України). Сума таких збитків держбюджетові може становити десятки мільйонів гривень.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

ДБР