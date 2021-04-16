Суд разобрался с «героем», который купил через OLX удостоверение участника боевых действий

Находясь на сайте OLX.ua, слесарь из провинциального городка увидел объявление об изготовлении и продаже бланков удостоверений участника боевых действий. Рассудив, что владение таким удостоверением дает ряд льгот и преимуществ, мужчина решил приобрести заведомо поддельный документ, в нарушение процедур, установленных для лиц, которые защищали территориальную целостность и суверинитет Украины.

Разумеется, ни в какой зоне АТО он не бывал и в боевых действиях не участвовал. Однако мужчину подкупила возможность бесплатного проезда во всех видах транспорта, и он решился связаться с авторами объявления, для экономии семейного бюджета.

Переслав через интернет свое фото и персональные данные, слесарь заказал поддельное удостоверение, якобы выданное в 2015 году от имени управления персоналом военной части в городе Днепр. Готовое удостоверение он получил по Новой Почте и оплатил его стоимость наложенным платежом, в размере 500 гривен.

Около месяца новоиспеченный «атошник» катался в общественном транспорте города Шостка, пока один из водителей маршрутки, которые обычно не слишком рады катать бесплатно льготников и часто имеют конфликты с участниками боевых действий, не взял удостоверение в руки, чтобы рассмотреть его пристальнее.

Отъехав от остановки, водитель стал звонить кому-то по мобильному телефону и задавать подозрительные вопросы об удостоверении. «Ветеран» занервничал и, не забрав свой липовый документ, выскочил из маршрутки на ближайшей остановке и скрылся.

Водитель, который заподозрил липу, передал удостоверение в полицию и там провели экспертизу, которая показала, что документ не отвечает имеющим хождение аналогам и не выдавался указанной войсковой частью в Днепре.

По данному факту использования поддельных документов, правоохранители возбудили уголовное дело. Поскольку все персональные данные владельца «документа» были указаны верно, подозреваемого нашли очень быстро.

Представ перед судом по статье 358 УК Украины (подделка и использование заведомо поддельных документов), слесарь чистосердечно во всем признался и раскаялся. Учитывая отсутствие у него отягчающих обстоятельств, таких как прежние судимости, наркотическая зависимость и т.п., суд наказал его штрафом 850 гривен, а также необходимостью возместить расходы на судебную экспертизу по установлению факта подделки документа, в размере 3,768 гривен.

Любопытно, что поскольку приговоры за покупку поддельных документов через OLX встречаются с завидным постоянством, по-видимому, администрация все-таки подчищает подобные объявления – во всяком случае, их не так легко найти в любой момент времени. Тем не менее, если написать в поисковой строке сайта слово «посвідчення», интеллектуальный механизм поиска OLX более чем красноречиво раскроет карты обо всем, что можно встретить на ресурсе:

Андрей Майданик, internetua.com