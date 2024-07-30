Суд відправив за ґрати сарненчанина, який систематично знущався над матір’ю

Прокурорами Сарненської окружної прокуратури в суді доведено вину чоловіка у вчиненні домашнього насильства (ст.126-1 КК України).

Так, 32-річний сарненчанин, якого вже притягували до адміністративної відповідальності за знущання над матір’ю, своєї вини не усвідомив і поведінки не змінив. Натомість, продовжив психологічне насильство стосовно найріднішої людини, ображаючи матір нецензурною лайкою та погрожуючи фізичною розправою. Жінка жила у страху та в умовах емоційної нестабільності.

Під час судового розгляду обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому.

Суд, дослідивши усі докази, визнав сина винним та призначив покарання у вигляді 1 року позбавлення волі.

Крім того, під час проведення досудового розслідування та судового розгляду за фактом домашнього насильства, чоловік вчинив ще й крадіжку, за яку його засуджено вироком Святошинського районного суду м. Києва. Відтак, суд, врахувавши ще й це рішення, призначив обвинуваченому остаточне покарання у вигляді 5 років та 6 місяців позбавлення волі.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сарненської окружної прокуратури