Суд заборонив партію Мураєва

Все її майно та осередки передаються державі.

Восьмий апеляційний суд Львова сьогодні ухвалив рішення про заборону партії «Наші» проросійського політика Євгенія Мураєва.

Про це повідомляє рух «ЧЕСНО» з посиланням на представницю Мін’юсту, яка була присутня на засіданні.

Зазначається, що партія «Наші» стала четвертою проросійською, забороненою в Україні. Крім того, сьогодні суд розгляну справи щодо ще чотирьох політсил. Зокрема, щодо партій держзрадників Володимира Сальдо та Наталії Вітренко.

«Майно партії «Наші» та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному суді. Аргументи Міністерства наразі громадськості невідомі, оскільки колегія суддів у складі Матковської, Кузьмича і Улицького не допустила на засідання журналістів та представників громадськості. Причиною недопуску вказали карантинні обмеження і внутрішнє розпорядження суду, хоча ще вчора, 13 червня, подібні обмеження не завадили публічності розгляду аналогічних справ стосовно партій «Соціалісти» та «Справедливість та розвиток» і Рух ЧЕСНО висвітлював перебіг судових засідань», — йдеться у повідомленні. // УНІАН