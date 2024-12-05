Суд закрив кримінальну справу проти Софії Федини та Марусі Звіробій

Суд у Львові закрив справу за погрози Зеленському.

Галицький районний суд Львова закрив кримінальне провадження відносно народної депутатки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій (Олени Біленької), яке стосувалося їхніх висловлювань на адресу президента України Володимира Зеленського у 2019 році. Рішення ухвалено через завершення строків притягнення до кримінальної відповідальності, що є нереабілітуючою підставою. Це означає, що, незважаючи на наявність доказів для підозри, справа закрита через об’єктивні обмеження в часі.

Софія Федина підтвердила закриття справи, зазначивши, що це відбулося через закінчення строків давності. Суддя Ірина Волоско, яка розглядала справу, поки не оприлюднила текст рішення у судовому реєстрі, повідомляє Zaxid.net.

Закриття провадження на нереабілітуючій підставі вказує на те, що зібрані докази могли б слугувати для подальшого розгляду справи, але обставини, пов’язані зі строками давності, унеможливили продовження процесу.

Це рішення викликає дискусії щодо етичних та правових меж висловлювань публічних осіб у демократичному суспільстві.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року під час стрім-трансляції Софія Федина та Маруся Звіробій різко критикували Володимира Зеленського за його манеру спілкування з ветеранами у Золотому на Луганщині. У своїх висловлюваннях вони припускали можливість того, що під час візитів Зеленський може опинитися під обстрілом або стати жертвою замаху. Ці слова стали підставою для відкриття кримінальної справи за статтею про погрозу вбивством щодо президента України. // Дзеркало тижня