Суд застосував екстрадиційний арешт до «вора в законі» із санкційного списку «Коби Руставського»

1 грудня співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції затримали «вора в законі» з санкційного списку РНБО, який незаконно потрапив на територію України. Його помістили до Миколаївського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Крім того, «Кобу Руставського» із 2016 року розшукують правоохоронні органи Іспанії за вчинення особливо тяжких злочинів. А саме – за створення злочинної організації, замовне вбивство у Франції та зберігання майна, здобутого злочинним шляхом. Також він був так званим «опікуном» «коронованих» представників злочинного світу Іспанії.

23 грудня, отримавши відповідні документи, що надають дозвіл на екстрадицію «вора в законі», поліцейські затримали його у порядку статтей 208 та 582 (особливості затримання особи, яка вчинила кримінальні правопорушення за межами України) Кримінального процесуального кодексу України.

Сьогодні, 24 грудня, суд задовольнив клопотання прокурорів Миколаївської обласної прокуратури та застосував екстрадиційний арешт до «вора в законі». До моменту вирішення питання про його видачу та фактичну передачу компетентним органам Королівства Іспанії «Коба Руставський» буде перебувати у СІЗО.

За іспанським законодавством «вору в законі» може загрожувати до 24-х років ув’язнення.

Національна поліція України