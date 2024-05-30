Суд знову арештував колишнього одеського військового комісара Борисова

Він може вийти з-під варти за умови внесення застави у сумі 140 мільйонів гривень.

Печерський районний суд Києва у четвер, 30 травня, знову обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгенію Борисову. Він може бути звільнений з-під варти у разі внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень, інформує Державне бюро розслідувань у Telegram.

Два дні тому працівники ДБР затримали Борисова на виході з СІЗО, коли за нього внесли 12 мільйонів гривень застави. Того ж дня йому повідомили про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 140 мільйонів гривень (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України).

У ДБР наголосили, що після сплати застави Борисов планував вийти з СІЗО та переховуватися від слідства, зокрема, виїхати за межі України.

Правоохоронці підозрюють його у незаконному збагаченні, нез’явленні на службу та ухиленні від військової служби. Крім того, Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало обґрунтований висновок про незаконне збагачення колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова на суму близько 188 мільйонів гривень. У липні 2023 року суд обрав Борисову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. // Дзеркало тижня