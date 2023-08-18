Судді Тандиру, який збив на смерть нацгвардійця, продовжили арешт

Сьогодні, 18 серпня, Печерський районний суд продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру, підозрюваному у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння в Києві 26 травня, що призвело до загибелі нацгвардійця Вадима Бондаренка. Суддя залишатиметься під вартою до 9 вересня.

Про це із судової зали повідомляє кореспондентка Суспільного.

На початку засідання прокурор Михайло Доманіцький перерахував ризики, які можуть виникнути у разі пом’якшення Тандиру запобіжного заходу.

“Ризики безпосередньо приховування, адже 5-10 років загрожує. Є докази, що підтверджують цей ризик. Вплив на свідків та експертів, що здійснювали експертизи”, — сказав прокурор.

Самого фігуранта нині доставили до судової зали із СІЗО. На попередніх засіданнях він долучався до процесу через відеозв’язок.

Тандир назвав ризики, які перерахував прокурор, не конкретизованими і такими, що “носять загальний характер”.

“Переховування — я єдиний, хто зацікавлений в об’єктивному розгляді провадження. Прокурор не враховує, що в мене є місце постійного проживання. Дружина, діти, що ходять у школу. Права на керування автомобілем в мене забрали. Знищити, сховати, спотворити речі, які є доказами — які це речі? Тут не зазначено. Я не можу нічого знищити. Досудове розслідування завершене. Впливати на свідків — немає сенсу впливати на свідків, бо докази спростовують свідчення самі”, — сказав суддя.

Тандир просив у судді, щоб його відпустили під цілодобовий домашній арешт. А його адвокат Олег Юрченко клопотав також і про заставу “в тому розмірі, в якому визначить доцільним слідчий суддя”. На думку адвоката, ризики також є необґрунтованими, як і саме засідання. “В нас строк запобіжного спливає 26 серпня. І якраз до 26 серпня повинен прокурор подати до суду обвинувальний акт”, — зазначив Олег Юрченко.

Таким чином адвокат апелював, що продовження запобіжного можна розглянути на підготовчому засіданні, що ймовірно відбудеться наступного тижня.

Вже після засідання прокурор повідомив Суспільному, що сторона обвинувачення всіляко сприяє тому, аби все було здійснено в необхідні терміни. Напередодні, 17 серпня, всі сторони ознайомилися з матеріалами справи. Про це вони засвідчили під час засідання.

Що відомо про аварію за участі судді, внаслідок якої загинув військовий Нацгвардії

У ніч на 26 травня на в’їзді в Київ з боку Житомира сталася дорожньо-транспортна пригода: голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир збив автомобілем військовослужбовця Нацгвардії, який стояв на блокпості. Військовий загинув на місці від отриманих травм.

У Нацгвардії розповіли, що строковик, якого збили на блокпості при в’їзді в Київ, Вадим Бондаренко родом із Черкащини.

Оскільки Тандир відмовився здавати аналізи на вміст алкоголю та наркотиків, за клопотанням прокуратури суд дозволив примусове відібрання біологічних зразків у судді.

26 травня судді, який збив військовослужбовця Нацгвардії на блокпосту у Києві, повідомили про підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. У ДБР повідомили, що у голови райсуду відібрали примусово біологічні зразки.

Також прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.

27 травня Судді Тандиру, який збив насмерть нацгвардійця, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 липня без можливості внесення застави.

У липні Державне бюро розслідувань повідомило, що одна з судово-психологічних експертиз показала, що суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир у момент скоєння ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Печерський райсуд Києва 17 липня розглянув клопотання про продовження запобіжного заходу судді Олексію Тандиру. За рішенням суду, він перебуватиме під вартою до 26 серпня 2023 року без визначення застави.

3 серпня у ДБР повідомили, завершили досудове розслідування щодо судді Олексія Тандира.