Судитимуть 13 членів банди, які викрадали автівки зі штрафмайданчиків

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 13 членів злочинної організації.

Розслідуванням встановлено, що злочинна організація розробила схему та займалася незаконним заволодінням транспортними засобами зі штрафмайданчиків в м. Києві та низці інших областей. Залучивши до своєї діяльності одного з керівників місцевого відділу виконавчої служби, вони виготовляли підроблені документи на видачу авто.

Також до злочинної схеми було залучено працівника сервісного центру за допомогою якого вони узаконювали користування викраденими автівками.

Наразі доведено 21 епізод їх злочинної діяльності. Членами злочинної організації потерпілим спричинено понад 17 млн грн шкоди.

У ході слідства всі викрадені автомобілі знайдено та вилучено, збитки відшкодовано.

Обвинуваченим інкриміновано створення та участь у злочинній організації, незаконне заволодіння транспортними засобами, підроблення документів, несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги та незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1, 2, 3, ст. 365-2, ч. 1 ст. 309 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора