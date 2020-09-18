Судитимуть 6 учасників масової бійки в Берегові, внаслідок якої помер один із чоловіків

Прокурорами Берегівської місцевої прокуратури затверджено і скеровано до суду обвинувальний акт стосовно осіб, які зчинили масову бійку в Берегові у квітні 2020 року.

Шістьох місцевих мешканців обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 – ч. 4 ст. 296 КК України, тобто в хуліганстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, за інформацією правоохоронців, напередодні інциденту між одним із нападників та потерпілим виник конфлікт. Влаштувавши масову бійку 17 квітня, чоловік намагався помститися своєму опоненту. Учасники сутички жбурляли камінням по будинках, наносили дерев’яними палками та арматурою тілесні ушкодження мешканцям Окремого хутору м. Берегова.

Одному з обвинувачених також інкримінують вбивство, вчинене через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України). У ході слідства встановлено, що під час бійки чоловік випадково наніс удар арматурою своєму 31-річному брату. За кілька днів після того потерпілий помер у реанімаційному відділенні лікарні від отриманої травми.

Матеріали кримінального провадження місцева прокуратура скерувала до Берегівського районного суду, повыдомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. // Закарпаття онлайн