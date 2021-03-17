Судитимуть чоловіка, який вбив знайому на столичній Троєщині

У ході конфлікту зловмисник задушив жінку. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, подія трапилася у жовтні минулого року на вулиці Закревського у Деснянському районі столиці. Тоді до київської поліції надійшло повідомлення від перехожого, що на зупинці громадського транспорту лежить жінка з ознаками насильницької смерті.

Як розповіла слідча Деснянського управління поліції Вероніка Поліщук, у ході досудового розслідування встановлено, що між чоловіком та жінкою виник конфлікт, після чого зловмисник задушив її:

«32-річного уродженця Херсонщини правоохоронці затримали протягом того ж дня. Ми оголосили правопорушнику про підозру у скоєнні умисного вбивства. Деснянський районний суд столиці обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. У ході проведення судово-медичної експертизи встановлено, що смерть 46 — літньої потерпілої настала внаслідок механічної асфіксії».

Слідчі Деснянського управління поліції завершили досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та скерували до суду обвинувальний акт. Фігуранту загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва