Судитимуть чоловіка, який вчинив у Чернівцях 28 крадіжок

Чернівецька місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 35-річного мешканця Кіцманського району, якого підозрюють у вчиненні крадіжок.

Як інформує Пресслужба прокуратури Чернівецької області, упродовж липня 2019 – травня 2020 року, чоловік, у період непогашеної та незнятої судимості, вчинив на території Чернівців 28 крадіжок чужого майна.

Зловмисник спричинив потерпілим матеріальних збитків на загальну суму понад 400 тис грн, яку не відшкодував.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. // АСС