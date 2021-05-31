Судитимуть харків’янина, який вбив людину заради наживи

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного чоловіка за фактами розбою, тобто нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, а також умисного вбивства, вчиненого з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України).

Як повідомив в. о. керівника Немишлянської окружної прокуратури Спартак Борисенко, на початку лютого в Немишлянському районі м. Харкова раніше неодноразово судимий 34-річний зловмисник здійснив напад на знайомого чоловіка, який неофіційно підробляв скупкою металобрухту.

Зловмисник прийшов до гаражного боксу, де потерпілий приймав металобрухт, та, використовуючи заздалегідь підготовлено вогнепальну зброю, здійснив постріл у ділянку обличчя, від якого чоловік помер на місці події.

Після цього чоловік заволодів грошовими коштами, які належали потерпілому, та зник з місця події.

Наразі обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Пресслужба Харківської обласної прокураутри