Судитимуть мешканця Чернігівщини, який сокирою убив жінку

Козелецькою окружною прокуратурою передано до суду обвинувальний акт за фактом нападу, поєднаного з насильством, небезпечним для життя і здоров’я особи, яка зазнала нападу, із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, вчиненого з метою заволодіння майном, а також за фактом умисного вбивства з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Прокуратурою висунуто обвинувачення 57-річному мешканцю Чернігівського району у тому, що у грудні 2021 року обвинувачений, знаходячись в селі Лебедівка, декілька разів вдарив сокирою по голові жінку, чим спричинив їй тяжкі тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, від яких жінка померла на місці події.

Вказані протиправні дії вчинив з метою одержання матеріальних благ.

Так, за даними слідства, обвинувачений прийшов до потерпілої додому позичити грошей, хоча мав вже перед нею боргові зобов’язання. У зв’язку з тим, що потерпіла відмовилася надати в борг додаткові кошти, між ним виник словесний конфлікт, у ході якого у зловмисника виник умисел на вбивство.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернігівська обласна прокуратура