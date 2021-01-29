Судитимуть наркодилера, який збував кокаїн у нічних клубах столиці

Київською місцевою прокуратурою № 6 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно киянина, який збував наркотичні засоби у розважальних закладах столиці (ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, чоловік упродовж тривалого часу зберігав та збував заможним громадянам та молоді наркотичні засоби, зокрема кокаїн, в елітних нічних клубах та на закритих вечірках.

За результатами вжитих заходів наркодилера викрили під час чергового збуту кокаїну. У подальшому у ході обшуків за місцем його проживання правоохоронці також виявили наркотичні речовини.

Наразі обвинувальний акт відносно чоловіка скеровано до Бориспільського міськрайонного суду Київської області для розгляду по суті.

Обвинуваченому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура