Судитимуть осіб, які викрали у бізнесмена 23 мільйони гривень

На ці гроші зловмисники придбали квартири та земельні ділянки, у тому числі за кордоном, а також автомобілі преміумкласу. Кошти, які фігуранти не встигли витратити, вилучили та передали потерпілому.

Двоє чоловіків віком 30-ти та 49-ти років проникли до помешкання підприємця та викрали 23 мільйони гривень. За ці кошти зловмисники придбали п’ять квартир та дві земельні ділянки, у тому числі за кордоном. Крім того, фігуранти поновили власний автопарк дорогими автомобілями.

Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили частину коштів, які зловмисники не встигли витратити, та повернули їх потерпілому.

Наразі слідчі Головного слідчого управління Нацполіції, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12-ти років.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого Управління ГСУ)