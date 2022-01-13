Судитимуть поліцейських, які «заробляли» на службі та обманювали людей

Перед судом постануть двоє поліцейських, які змусили дружину фігуранта кримінального провадження продати квартиру для відкупу. Ще один поліцейський вимагав гроші у батька, син якого підозрювався у заподіянні легких тілесних ушкоджень. Також перед судом постане поліцейський, який ошукував громадян заради власної наживи.

Працівники Теруправління ДБР Хмельницького за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції завершили досудове розслідування відносно двох колишніх начальників секторів кримінальної поліції Хмельницького райуправління поліції за фактом хабарництва.

Встановлено, що правоохоронці затримали громадянина за фактом крадіжки. Розслідуючи провадження вони виявили окремі факти та епізоди вчинення затриманим аналогічних злочинів на території Хмельницького.

Вони запропонували дружині приховати ці факти за 10 тис. доларів. Проте у разі відмови надавати кошти, правоохоронці погрожували жінці «проблемами із законом». Тому потерпіла була вимушена продати квартиру, а співробітники поліції контролювали цей процес.

28 липня 2021 року двох посадовців поліції затримали під час одержання неправомірної вигоди у повному обсязі. Того ж дня їм повідомили про підозру, а згодом, за рішенням суду, відсторонили від займаних посад та обрали запобіжні заходи.

Наразі вони звільнені із лав Нацполіції.

Поліцейські обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Також слідчі Територіального управління ДБР Хмельницького за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції завершили досудове розслідування стосовно колишнього поліцейського сектору реагування патрульної поліції ГУ НП в Хмельницькій області, який ошукав трьох осіб на 300 тис. гривень.

В одному із випадків поліцейський спробував продати товаришу орендований у своїх знайомих автомобіль. Він взяв з товариша завдаток у сумі 1,5 тис. доларів США.

Власнику автомобіля він пообіцяв знайти інший автомобіль за кордоном і завезти його в Україну. За це він взяв завдаток у сумі 4 тис. доларів США.

Потім поліцейський «продав» 2 мисливські рушниці. Він взяв з покупця завдаток у сумі 500 доларів США.

У кожному із випадків, поліцейський посилався на свою посаду і запевняв у власній чесності, не складав при цьому жодних договорів та одержував кошти готівкою. Після довготривалих обіцянок і затягування передачі автівки та зброї люди зрозуміли, що їх ошукали.

15 листопада 2021 року слідчі ДБР повідомили правоохоронцю про підозру. Наразі його звільнено із лав Нацполіції України.

Колишній поліцейський обвинувачується у шахрайстві (ч. 1, 2 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

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Слідчі Теруправління ДБР Мелітополі за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції завершили розслідування стосовно оперуповноваженого Бериславського райуправління поліції в Херсонській області.

У вересні 2021 року поліцейський зустрівся з чоловіком, син якого підозрювався у заподіянні легких тілесних ушкоджень.

Оперуповноважений гарантував, що за 1 тис. доларів США домовиться про закриття кримінального провадження та не притягнення хлопця до кримінальної відповідальності.

Гроші поліцейський отримав двома частинами. Першу взяв від чоловіка особисто, а другу наказав передати через продавця одного з місцевих магазинів. Після одержання всієї суми хабаря працівники ДБР затримали оперуповноваженого.

Він обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадження здійснює Хмельницька та Херсонська обласні прокуратури, оперативний супровід – ДБР та Нацполіція.

ДБР