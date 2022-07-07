Судитимуть посадовицю, яка очолила псевдоорган окупаційної влади у Бердянську

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно заступниці голови державного органу районного рівня за фактом державної зради та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що у березні 2022 року посадовиця в умовах воєнного стану перейшла на бік ворога та добровільно погодилася допомагати окупантам у проведенні підривної діяльності проти ЗСУ та патріотично налаштованого населення окупованого Бердянська.

Згодом вона погодилася зайняти псевдопосаду «заступника голови Бердянського району Запорізької області» та розпочала активно виконувати організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції у незаконному створеному окупаційною владою органі.

Дії обвинуваченої були припинені правоохоронцями. Наразі вона перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора