Судитимуть прикарпатця, який побив до смерті товариша

Під процесуальним керівництвом Косівської окружної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 35-річного місцевого жителя за нанесення тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками ( ч.2. ст.121 КК України).

За даними слідства, у квітні 2022 року обвинувачений під час розпивання алкогольних напоїв із своїм знайомим наніс йому ряд ударів кулаками в голову. Після цього залишив чоловіка без свідомості, а сам залишив місце події.

Від отриманих травм потерпілий помер наступного дня в лікувальному закладі.

бвинувальний акт прокурори передали до суду.

Довідково: санкцією ч.2. ст.121 КК України за умисне тяжке тілесне ушкодження, що причинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Івано-Франківська обласна прокуратура