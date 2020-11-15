Судитимуть закарпатську «гастролерку», яка викрала гроші у студентки у столичній підземці

Спритниця скористалась неуважністю пасажирки та витягнула з її гаманця 400 гривень. Правопорушницю затримали по «гарячих слідах» відразу після скоєного злочину на станції підземки. Підозрюваній загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що до поліцейських на станції метрополітену «Шулявська» звернулась 17-річна студентка та повідомила, що в неї з гаманця поцупили гроші. Тоді на місце події прибула слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку для документування злочину.

Як розповів слідчий управління поліції в метрополітені Михайло Ліберда, правоохоронці по «гарячих слідах» затримали крадійку:

«Ми з’ясували, що дівчина підіймалася ескалатором на станції метро «Шулявська». Зловмисниця в цей час перебувала позаду потенційної «жертви» та таємно витягла гроші з рюкзака неповнолітньої. Поліцейські оперативно зреагували та по «гарячих слідах» затримали жінку».

Затримана — це раніше судима за крадіжки 43-річна мешканка Закарпатської області. Крім того, встановлено що на даний час до Солом’янського районного суду м. Києва направлено обвинувальний акт за вчинення нею пограбування.

Слідчі завершили досудове розслідування за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Правоохоронці повідомили фігурантці про підозру та суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування завершено та слідчі обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження скерували до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Києва