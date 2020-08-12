Судитимуть зловмисника, який обвинувачується в потрійному вбивстві на Смілянщині

Прокуратурою Черкаської області до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням жителя Черкащини в умисному вбивстві трьох осіб в одному з сіл Смілянського району, вчиненому з особливою жорстокістю (п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що 32-річний обвинувачений в лютому поточного року, перебуваючи в будинку потерпілого, після спільного вживання спиртних напоїв, на грунті раптово виниклих неприязних відносин, з особливою жорстокістю наніс йому близько 20 ударів у життєво важливі органи та більше 40 ножових поранень його товаришу, який намагався припинити протиправні дії зловмисника, а також декілька ножових поранень особі похилого віку, яка являлась тещею потерпілого.

Після того, як потерпілі припинили проявляти ознаки життя, з метою приховування слідів вчинення злочину, він вкинув 2 трупа до колодязя, що знаходився на подвір’ї.

У межах досудового розслідування обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Довідково: за вчинене особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Черкаської області