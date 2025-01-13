Судимий 20-річний одесит відібрав телефон у підлітка і угнав автівку містянина

Фігурант провів у місцях позбавлення волі три роки за грабіж та крадіжки. За скоєння ще двох майнових злочинів йому загрожує до 10-ти років ув’язнення.

У грудні минулого року ввечері біля одного з будинків на вулиці Євгена Танцюри зловмисник відібрав у 14-річного хлопця телефон. Молодик попросив мобільник нібито подзвонити, а коли юнак захотів повернути смартфон, правопорушник пригрозив йому фізичною розправою і втік.

Отримавши повідомлення про злочин, поліцейські протягом доби встановили, що до нього причетний неодноразово судимий 20-річний містянин. Телефон вартістю понад 5000 гривень зловмисник встиг продати, однак слідчі встановили покупця і вилучили в нього гаджет в якості речового доказу.

Поки тривало досудове розслідування, фігурант через тиждень незаконно заволодів «ВАЗом» 37-річного містянина. Під час комендантської години, за порушення якої законодавством досі не передбачена відповідальність, зловмисник проник у транспортний засіб, який був запаркований у дворі багатоповерхівки на вулиці Івана та Юрія Лип, привів у дію двигун, з’єднавши дроти запалювання, і поїхав. Утім, недалеко: за квартал через поломку автівка зупинилась, спалахнула і повністю згоріла.

На щастя, ніхто унаслідок пожежі не постраждав. Зловмисник увтік, спричинивши потерпілому понад 40 тисяч гривень збитків.

Встановивши причетність молодика ще й до угону, за клопотанням слідчих йому було обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомив начальник слідчого підрозділу відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Ярослав Клинч, зібравши достатню кількість доказів, слідчі повідомили зловмиснику про підозру у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, вчиненому повторно із погрозою застосування насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, в умовах воєнного стану, а також у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому повторно. Згідно з санкціями ч. 4 ст. 186 та ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України, молодикові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування щодо пограбування вже завершено і обвинувальний акт скеровано до суду. Слідство щодо угону триває. Процесуальне керівництво здійснює Малиновська окружна прокуратура міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1