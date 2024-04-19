Судитимуть 40-річного уманчанина, який ошукав 23 особи

Прокурори Уманської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно уманчанина, який заволодів чужим майном шляхом обману (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Розслідуванням встановлено, що 40-річний чоловік, будучи вже засудженим за майнові злочини, продовжив свою незаконну діяльність.

З метою власного збагачення обвинувачений розмістив у популярній соціальній мережі оголошення про продаж різноманітних товарів, зокрема комп’ютерної техніки, генераторів, скутерів, автомобілів тощо.

Під час спілкування з потенційними покупцями він запевняв про необхідність повної передплати товару, а після переказу коштів припиняв виходити на зв’язок.

Під час досудового розслідування встановлено 23 особи, яких ошукав зловмисник на загальну суму майже 200 тисяч гривень.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.

У разі доведення вини чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури