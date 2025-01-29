Судитимуть агентку рашистів, яка «зливала» ворогу розташування блокпостів і позицій ЗСУ на Покровському напрямку

Завершено досудове розслідування стосовно жительки Старобешівського району, яка розкривала державі-агресору місця базування українських військових на важливому для оборони Донеччини рубежі.

За фактом вчинення нею державної зради прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт (ч. 2 ст. 111 КК України).

У 2023 році під час поїздки на тимчасово окуповану територію області до свого сина громадянка отримала за незаконних підстав російський паспорт. У серпні 2024 року жінка познайомилась в месенджері «Telegram» зі співробітником фсб рф. Бажаючи у майбутньому проживати в «днр», вона погодилась збирати для нього інформацію, яка б допомогла у наступальних діях російській армії.

Ставши агенткою ворожої спецслужби, громадянка передавала результати власних спостережень за підрозділами Сил оборони та засобами артилерійського ураження у Селидовому. У текстових повідомленнях зазначала розташування блокпостів та інженерно-фортифікаційних укріплень зведеної лінії оборони. Крім того, демонструючи відданість окупантам, вона доповідала про локації особового складу і техніки ЗСУ в навколишніх населених пунктах. Також підтверджувала локації, про які запитував куратор.

Через деякий час жінка вирішила евакуюватись з небезпечного регіону, на який сама ж і наводила ворожі удари. При цьому продовжила спілкування з вербувальником та, навіть покидаючи область, відмічала на своєму шляху об’єкти, що також могли його зацікавити. Зокрема, у Покровську та на Кіровоградщині, куди прибула для тимчасового проживання.

Упродовж 2 місяців агентка розкрила близько 20 локацій ЗСУ у щонайменше 8 населених пунктах. У жовтні 2024 року її викрито і затримано правоохоронцями. До винесення вироку обвинувачена перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Максимальне покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури