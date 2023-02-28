Судитимуть членів ОЗГ, які створили міжрегіональну мережу надання «проституційних» послуг

Організувала заборонений вид діяльності 44-річна жителька Київщини разом з трьома спільницями. Кожна з учасниць групи мала чітко розподілені ролі – одні працювали диспетчерами й адміністраторами, інші вербували жінок для роботи у секс-бізнесі та розміщували на різноманітних сайтах оголошення про інтим-послуги.

За інформацією слідства, завербовані підозрюваними дівчата працювали «по виїзду» у Вінницькій та Київській областях.

За годину своїх послуг брали від 2 то 3 тисяч гривень.

Для зайняттям проституцією правопорушниці підшукували жінок та дівчат, які опинились в складних життєвих обставинах через війну в Україні та змушені були виїхати з областей де ведуться бойові дії або вони тимчасово окуповані.

Оперативний супровід досудового розслідування здійснювали працівники Управління міграційної поліції, процесуальне керівництво – Вінницька обласна прокуратура.

28 лютого матеріали досудового розслідування з обвинувальним актом відносно 44-річної організаторки та її спільниць, віком 23, 27 та 33 роки, направленні до суду.

За вчинення злочинів, передбачених ч. 2 та 3 ст. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) жінкам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Вінницької області