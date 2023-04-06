Судитимуть дубенчанина, який торгував зброєю та обікрав чотири магазина

31-річний житель Дубно, раніше судимий за злочини проти власності та пов’язані із незаконним обігом наркотиків та звільнений умовно-достроково, протягом чотирьох місяців вчинив сім тяжких злочинів.

Працівники Дубенського РВП задокументували злочинну діяльність жителя райцентру в сфері незаконного обігу зброї та боєприпасів. Першу оперативну закупку вони провели четвертого лютого. Тоді зловмисник за п’ять тисяч гривень збув ручний протитанковий гранатомет. Потому, 15 лютого, за 1500 гривень продав бойову гранату із запалом. Крім того, під час особистого обшуку поліцейські виявили і вилучили у нього ще два корпуси гранат РГН та запали до них.

Того ж дня зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами), а суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що 19 листопада минулого року близько другої ночі 31-річий дубенчанин проник у місцевий магазин на вулиці Мирогощанській, звідки викрав грошові кошти в сумі 11 050 гривень.

Через два місяці, у ніч 18 січня, зловмисник у незаконний спосіб «відвідав» три магазини у райцентрі, збагатившись загалом на понад 58 тисяч гривень.

Відтак, слідчі Дубенського РВП зібрали достатньо доказів та скерували до суду матеріали кримінальних проваджень із обвинувальними актами відносно 31-річного зловмисника за чотирма фактами крадіжок, учинених повторно, поєднаних із проникненням у приміщення, вчинених в умовах воєнного стану за частиною 4 статті 185 КК України та за фактами незаконного придбання, зберігання та збуту зброї та боєприпасів за частиною 1 статті 263 КК України.

Обвинувачений свою провину визнає та співпрацював із органами досудового розслідування.

Тепер дубенчанину, який на шлях виправлення не став, загрожує черговий реальний строк.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області