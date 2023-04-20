Судитимуть двох братів, які збували наркотики у Шевченківському районі столиці

Правоохоронці довели причетність наркозбувачів до 13-ти епізодів злочинної діяльності. Тепер їм загрожує до десяти років позбавлення із конфіскацією майна.

Під час патрулювання території Шевченківського району столиці правоохоронці помітили двох підозрілих чоловіків та зупинили їх для перевірки. При поверхневому огляді поліцейські виявили та вилучили у них розфасовані наркотичні речовини.

Як розповів слідчий Шевченківського управління поліції Владислав Пустохін, у ході досудового розслідування поліцейські встановили, що порушники придбали психотропну речовину з метою подальшого продажу, приїхали до парку, де й залишили психотропну речовину солі-PVP:

«Крім того, під час обшуків за місцями мешкання фігурантів ми вилучили амфетамін та ще партію психотропних засобів у великих розмірах. Загалом ми довели причетність наркозбувачів до 13-ти епізодів злочину. Затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України – це раніше не судимі брати, 1993 та 1986 року народження».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманим про підозру.

«Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом ми скерували до суду для розгляду справи по суті. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна», – додав слідчий.

Відділ комунікації поліції Києва