Судитимуть двох співробітників ФСБ РФ, причетних до жорстокого поводження з цивільними на Херсонщині

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох кадрових співробітників федеральної служби безпеки рф.

Їх судитимуть за фактами віддання наказів про жорстоке поводження з цивільним населенням та вчинення інших порушень законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Одному з обвинувачених також інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України).

Розслідуванням встановлено, що співробітники спецслужби держави-агресора під час тимчасової окупації Херсонщини у взаємодії з іншими військовими підрозділами рф забезпечували встановлення окупаційної влади, придушення будь-якого спротиву жителів, переслідування, катування та жорстоке поводження з цивільним населенням.

У березні 2022 року один з обвинувачених разом зі своїми спільниками – військовими рф проникли до квартири місцевого мешканця, де провели незаконний обшук та забрали матеріальні цінності.

Погрожуючи розправою сім’ї та застосовуючи фізичне насильство, потерпілого вивезли до захопленої будівлі в середмісті. Там чоловіка продовжили бити, імітували вбивство, стріляючи поблизу голови, психологічно тиснули, аби схилити до співпраці.

У червні 2022 за вказівкою іншого обвинуваченого працівники фсб та інші військові підрозділи рф проникли на дачну ділянку місцевого мешканця. Провівши обшук будинку і прилеглої території, представники рф, погрожуючи вбивством, затримали чоловіка. Після цього потерпілого помістили до захопленої будівлі. Там утримували в нелюдських умовах, допитували, систематично били та катували електрострумом аби схилити до співпраці.

В таких умовах потерпілого утримували близько 10 діб.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими УСБ України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора