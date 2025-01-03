Судитимуть експосадовця-правоохоронця та його підлеглого, які «заробили» 90 тис. на видачі спецдозволів медзакладам

Житомирська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох експравоохоронців за фактом прийняття пропозиції, обіцянки, а також вимагання та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, корупційну схему вимагання неправомірної вигоди організували заступник начальника підрозділу правоохоронного відомства та його підлеглий.

Обвинувачені готували документи для видачі медзакладам дозволів щодо діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. На цьому й вирішили «заробити».

Отримавши відповідну заяву від медзакладу, керівнику ставили вимогу: при сплаті їм певної суми «винагороди» дозвіл зможе отримати протягом декількох днів. У разі відмови складали акт щодо невідповідності приміщення для такої діяльності.

Протягом липня-серпня 2024 року встановлено два факти одержання правоохоронцями від медзакладів Житомирщини неправомірної вигоди на загальну суму 90 тис грн.

За клопотанням прокурора накладено арешт на майно фігурантів вартістю понад 1 млн грн, зокрема, два автомобілі, дві земельні ділянки та квартиру.

Обох правоохоронців звільнено з посад.

Досудове розслідування проводив другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Житомирі) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому. Оперативний супровід забезпечувало УСБУ в області.

У разі доведення вини правоохоронцям загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури