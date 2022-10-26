Судитимуть харків’янина, який співпрацював з російською розвідкою

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно інформатора ворога. Зрадник передавав агентам спецслужб РФ координати об’єктів, за якими в подальшому військові країни-агресора обстрілювали Харків.

За даними слідства, у період з лютого по квітень 2022 року 37-річний чоловік через заборонену в Україні соціальну мережу передавав іншим особам інформацію про адміністративні будівлі, зокрема ХОДА та інші об’єкти, розташовані в Харкові, а також дані про місця дислокації ЗСУ і таким чином наводив ворожий вогонь.

Встановлено, що користувачі акаунтів, яким передавав дані чоловік, належать до агентурного апарату органів розвідки спецслужб РФ.

Крім того, обвинувачений публікував у соцмережах дописи, у яких заперечував збройну агресію РФ проти України та схвалював дії військових країни-агресора.

Під час обшуку, проведеного в помешканні прихильника «спецоперації», було виявлено комп’ютерну техніку, за допомогою якої він здійснював свою підривну діяльність, а також набої і гранати.

Чоловіка судитимуть за ч.ч. 1, 2 ст. 111, ч. 1. ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 2 ст. 436-2 КК України. Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

За вчинення державної зради в умовах воєнного стану чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура