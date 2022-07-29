Судитимуть керівника підприємства, який «нажив» ₴2 млн. на ремонті дитсадка

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Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно керівника товариства з обмеженою відповідальністю за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2016 року між Дергачівською міською радою та керівником ТОВ укладено договір. Угода стосувалась виконання робіт з капітального ремонту дитячого садка, розташованого на території Дергачівського району.

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Проте керівник ТОВ вніс завідомо неправдиві відомості до акта приймання виконаних будівельних робіт, достовірно знаючи, що обсяг вказаних робіт не відповідає фактично виконаним.

У результаті вказаних незаконних дій керівника підприємства на рахунок товариства надлишково перераховано бюджетні кошти на суму майже 2 млн гривень.
Обвинувальний акт направлено до Котелевського районного суду Полтавської області.

Крім того, в рамках кримінального провадження прокурором підготовлено позов до керівника підприємства про відшкодування державі вказаної шкоди.
Досудове розслідування проводив СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Дергачівського МРВ Управління СБУ в Харківській області.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура

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