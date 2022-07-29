Судитимуть керівника підприємства, який «нажив» ₴2 млн. на ремонті дитсадка

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно керівника товариства з обмеженою відповідальністю за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2016 року між Дергачівською міською радою та керівником ТОВ укладено договір. Угода стосувалась виконання робіт з капітального ремонту дитячого садка, розташованого на території Дергачівського району.

Проте керівник ТОВ вніс завідомо неправдиві відомості до акта приймання виконаних будівельних робіт, достовірно знаючи, що обсяг вказаних робіт не відповідає фактично виконаним.

У результаті вказаних незаконних дій керівника підприємства на рахунок товариства надлишково перераховано бюджетні кошти на суму майже 2 млн гривень.

Обвинувальний акт направлено до Котелевського районного суду Полтавської області.

Крім того, в рамках кримінального провадження прокурором підготовлено позов до керівника підприємства про відшкодування державі вказаної шкоди.

Досудове розслідування проводив СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Дергачівського МРВ Управління СБУ в Харківській області.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура