Судитимуть мародерку, яка разом із окупантами обкрадала помешкання в Ірпені

Пособниця ворога під час тимчасової окупації міста разом із російськими загарбниками «хазяйнувала» на обійстях заможних місцевих жителів. Під час обшуків у фігуранти вилучили викрадені речі на загальну суму понад 500 000 гривень.

Нагадаємо: у червні цього року правоохоронці викрили 45-річну місцеву жительку, яка під час тимчасової окупації Ірпеня разом із російськими армійцями займалася мародерством.

Під час обшуку за місцем проживання фігурантки поліцейські вилучили викрадені речі – побутову та комп’ютерну техніку, велосипеди, мобільні телефони, ювелірні вироби, одяг і навіть колекційний алкоголь та парфуми. Загальна вартість вилучених речей становить понад 500 000 гривень.

Зловмисниця виправдовувала тим, що нібито сусіди передали все виявлене їй на зберігання. Однак навіть під час обшуку люди, які були залучені як поняті, впізнали свої викрадені під час окупації речі.

Наразі слідчі управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту ГСУ Нацполіції скерували до суду обвинувальний акт для прийняття процесуального рішення. Зловмисниці інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст.185 (Крадіжка). Зловмисниці загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора за оперативного супроводу працівників управління стратегічних розслідувань Київщини.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління НПУ)