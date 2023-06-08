Судитимуть мешканця Василівського району, який задушив вагітну знайому

Прокурори Василівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Василівського району за фактом вчинення умисного вбивства жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).



Розслідуванням встановлено, що після повномасштабного вторгнення рф на тимчасово окупованій території одного з сіл Василівського району між раніше судимим 23-річним молодиком та його 19-річною знайомою виникла сварка. Вагітна наполягала на батьківстві, що стало причиною позбавлення її життя. Під час конфлікту обвинувачений обмотав шию дівчини скотчем та стискав його руками доки остання не задихнулась.



З метою приховати злочин тіло померлої засипав сміттям на території домоволодіння, де виконував ремонтні роботи.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Василівського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура