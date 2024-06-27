Судитимуть молодиків, які обвинувачуються у підпалах квартир мешканців Черкас

Прокурори Черкаської окружної прокуратури скерували до суду два обвинувальні акти стосовно трьох молодиків, які умисно пошкодили квартири жителів міста Черкаси шляхом підпалу (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України).

Слідством встановлено, що 24-річні жителі Київської та Кіровоградської областей за грошову винагороду за допомогою автомобільних шин, легкозаймистої речовини та запальнички підпалювали вхідні двері квартир в під’їздах житлових будинків у м. Черкаси.

Двох зловмисників було затримано правоохоронцями у порядку ст. 208 КПК України після вчинення злочину.

В подальшому «горе-паліям» обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі, обвинувачені внесли заставу у розмірі, визначену ухвалами суду.

Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях здійснювали слідчі Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області спільно з СУ ГУНП в Черкаській області.

У разі доведення вини зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури