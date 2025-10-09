Судитимуть одесита, який спричинив смертельні тілесні ушкодження знайомому

За скоєне фігуранту загрожує до 10 років ув`язнення.

Подія сталася у квітні поточного року серед дня на одній із вулиць міста Одеси. В ході досудового розслідування поліцейські встановили: двоє знайомих чоловіків, віком 39-ти та 58-ми років, випадково зустрівшись, почали сваритися. Зав’язалася сутичка, під час якої молодший побив старшого битою, руками й ногами, після чого втік.

Медиків та поліцію на місце викликала очевидиця події. Потерпілого з численними травмами госпіталізували, однак за кілька днів, він, на жаль, у лікарні помер. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, чоловіку були спричинені тяжкі тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми з масивними крововиливами, що стало причиною його смерті.

Оперативники відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 за кілька днів встановили та розшукали зловмисника, який намагався уникнути відповідальності і переховувався.

Фігурант пояснив свій вчинок гострою особистою неприязню до потерпілого. Слідчі затримали зловмисника у процесуальному порядку і звернулися з клопотанням щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до слідчого судді, яке він задовольнив.

Поліцейські вилучили знаряддя злочину, яке підтвердили експертним висновком.

«На підставі зібраних нами доказів, у тому числі висновків судових експертиз, ми висунули фігуранту обвинувачення за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до десяти років. Слідство завершено і обвинувальний акт скеровано до суду. Державне обвинувачення в суді підтримуватиме Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, під процесуальним керівництвом якої здійснювалося розслідування», – розповіла заступник начальника слідчого підрозділу відділу поліції Nº 3 Одеського районного управління поліції Nº 1 Наталія Мрочко.

