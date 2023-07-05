Судитимуть російського окупанта, який стріляв у мирного мешканця Бучі

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно сержанта, інструктора військової частини 36 окремої мотострілкової бригади збройних сил рф за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, що під час окупації міста Буча обвинувачений вистрелив зі стрілецької зброї в мирного мешканця. У той момент місцевий житель оглядав пошкоджений автомобіль, щоб у разі необхідності надати допомогу постраждалим.

Окупант підійшов до пораненого чоловіка разом з іншими військовослужбовцями країни-агресора та почав вихвалятися своїм вчинком і принижувати потерпілого.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Київська обласна прокуратура