Судитимуть шахрайку з Дніпра, яка видурила понад ₴800 тис. на сайті знайомств

Працівники ДБР у взаємодії з Департаментом кіберполіції завершили досудове розслідування стосовно колишньої курсантки одного з правоохоронних вишів Дніпропетровщини. Вона ошукала мешканку Дніпра на понад 800 тис. гривень.

Обвинувальний акт направлено до суду.

До спеціалізованого вишу дівчина вступила у 2020 році. На другому курсі вона зареєструвала фейкову анкету на сайті знайомств під чоловічим іменем, а фото вкрала зі сторінки справжньої людини в одній з соціальних мереж.

Познайомившись з іншою дівчиною, вона почала писати тій романтичні повідомлення від імені вигаданого хлопця. Потерпіла, не підозрюючи, хто насправді ховається за анкетою, дала свій номер телефону та почала активно переписуватися в месенджерах, а також періодично спілкуватися телефоном.

Для того, аби голос залицяльника не видав обману, курсантка в телефонних розмовах пояснювала, що у дитинстві перенесла операцію на голосових зв’язках, тому так і розмовляє.

Згодом «залицяльник» написав, що потрапив до армії та перебуває у зоні бойових дій, через що найближчим часом зустрітися наживо не вийде, але пообіцяв періодично відправляти дівчині подарунки через свою племінницю. Так званою племінницею, яка частенько приносила подарунки, виявилася сама підозрювана.

В один з моментів «боєць» повідомив, що потрапив поблизу Бахмута під ворожий обстріл і отримав серйозне бойове поранення, та почав просити гроші на операцію.

Також курсантка почала активно погрожувати потерпілій, коли та зволікала із грошима. Мовляв, на операцію «дядька» вона віддала чимало своїх заощаджень, тому борг потрібно повертати. У разі зволікань вона обіцяла чималі проблеми, адже начебто мала знайомих, які могли «вибити» ці гроші.

Потерпіла позичила у знайомих та родичів понад 800 тис. гривень та відправила їх на рахунок шахрайки.

Коли фігурантку викрили працівники ДБР, вона забрала документи із Дніпропетровського вишу та переїхала до столиці. Тут вона вступила до правоохоронної академії, щоправда, на цивільну посаду. Після повідомлення їй про підозру дівчину відрахували з навчального закладу.

Вона обвинувачується у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, та у вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

ДБР