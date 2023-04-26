Судитимуть ще двох шанувальниць «руського миру» з Луганщини

Прокурори Старобільської та Сватівської окружних прокуратур Луганської області направили до суду обвинувальні акти стосовно двох громадянок України, які закликали підтримувати російську федерацію (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, в червні 2022 року мешканка Старобільщини під час масових заходів, присвячених святкуванню «дня росії», агітувала місцевих жителів підтримувати російських загарбників та використовувала символіку країни-агресора.

У подальшому, обвинувачена виїхала на підконтрольну Україні територію, де й була викрита співробітниками СБУ у квітні поточного року.

Інша шанувальниця «руського миру» – мешканка деокупованого села Невське на Луганщині.

Вона неодноразово казала односельчанам про свою проросійську позицію, всіляко схвалювала дії рф та закликала допомагати окупаційним «органам влади».

Матеріали кримінальних проваджень розглядатимуться у Синельниківському та Павлоградському міськрайонних судах Дніпропетровської області.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської та Сватівської

окружних прокуратур)