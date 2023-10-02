Судитимуть тренера з велоспорту з Київщини, через якого на тренуванні постраждала 16-річна дівчина

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом неналежного виконання професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього (ч. 2 ст. 137 КК України).

За даними слідства, у липні 2021 року на харківському стадіоні проходив чемпіонат України з велоспорту на треку.

Під час проведення навчально-тренувальних занять обвинувачений, будучи тренером збірної команди з Київської області, був зобов’язаний вжити заходів щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх. Проте спортсмен неналежно виконав свої професійні обов’язки.

Так, 16-річна представниця, яка брала участь у складі збірної команди Харківської області, знаходилась на полотні велотреку, здійснюючи тренувальний заїзд на трековому велосипеді. В цей час тренер вийшов на полотно треку, що призвело до його зіткнення з велосипедом, яким керувала неповнолітня.

16-річній спортсменці було спричинено тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура