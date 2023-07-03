Судитимуть учасників організованої групи, які налагодили під землею роботу підпільного тютюнового цеху на Одещині

Промислові потужності дозволяли виготовляти до 30 тисяч пачок цигарок на добу. Підпільний бізнес приносив організаторам до 12 млн грн прибутку.

Організували «бізнес» мешканець Черкас та одесит. Вони ретельно підійшли до підготовки з облаштування підпільного тютюнового виробництва. Для початку обрали земельну ділянку у Роздільнянському районі Одеської області та закупили спецтехніку для облаштування промислових потужностей. Надалі на цій ділянці викопали підвальне приміщення, куди встановили техніку, а зверху побудували будинок. Вхід до незаконного виробництва здійснювався через замаскований та спеціально облаштований «лаз» у сауні будинку: він знаходився під лавкою для сидіння.

Для постачання на виробництво сировини, поліграфії, фільтрів та інших комплектуючих використовували гідроліфт, що знаходився всередині будинку. У такий же спосіб вивантажувалась і готова до збуту тютюнова продукція. Окрім того, аби замаскувати споживання значної кількості електроенергії, фігуранти встановили дизельну електропідстанцію.

Виробничі потужності дозволяли виготовляти до 30 000 пачок на добу. Збували продукцію під виглядом відомих торгових марок гуртовими партіями на території всієї України під виглядом популярної марки сигарет міжнародної тютюнової компанії. Такий «бізнес» приносив організаторам до 12 млн грн прибутку щомісяця.

У квітні 2023 року оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та управління у Львівській області Нацполіції ліквідували діяльність нелегального тютюнового цеху та вилучили майна на 28 млн грн. В ході подальшого розслідування правоохоронці зібрали докази причетності учасників організованої групи до кримінальних правопорушень. Відтак детективи ТУ БЕБ у Львівській області повідомили про підозру трьом фігурантам. Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді застави, а на вилучене під час обшуків майно наклали арешти.

Наразі за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи скеровано до суду за ч. 3 ст. 28, ч. 1 та 2 ст. 204 (незаконне виготовлення тютюнових виробів, зберігання з метою збуту, збут незаконно виготовлених тютюнових виробів), ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знаку для товарів і послуг) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України