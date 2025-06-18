Судитимуть в’язня, який ошукав матір загиблого воїна на 150 тис. грн

Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно в’язня за фактом шахрайства та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, 45-річний житель Запоріжжя, раніше неодноразово судимий за вчинення корисливих злочинів, перебуваючи у слідчому ізоляторі, шахрайським шляхом заволодів коштами матері загиблого військовослужбовця.

Чоловік зателефонував потерпілій, представився побратимом її сина та, під приводом термінової «потреби в коштах» на лікування, переконав її перерахувати майже 150 тис. грн на підконтрольні йому банківські картки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області за оперативного супроводження Управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДПК Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура