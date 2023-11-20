Судитимуть жителя Дніпра, який роками ґвалтував доньку

Перед судом постане житель Дніпра, який протягом кількох років неодноразово ґвалтував свою доньку. Чоловік користувався безпорадним станом дитини та скоював злочини, коли їй було лише 8 років.

Про це повідомила Дніпровська обласна прокуратура, пише УНН.

Маленька дівчинка розповіла про злочинні дії свого батька, звернувшись до районного центру соціально-психологічної реабілітації. Про злочин одразу повідомили до поліції.

За результатами допиту дитини за методикою “Зелена кімната”, яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження з неповнолітніми та в ході слідчих заходів, інформація щодо вчинення протиправних дій чоловіка підтвердилася.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, залишаючись наодинці та користуючись безпорадним станом доньки, упродовж декількох років ґвалтував її.

Коли чоловік почав вчиняти насилля дитині було всього 8 років.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою без можливості внесення застави.