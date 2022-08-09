Судитимуть жителя Харківщини, який передавав окупантам дані про місця дислокації ЗСУ

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного чоловіка за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників та за фактом поширення інформації про розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, проросійськи налаштований мешканець Чугуївського району у квітні 2022 року публікував у соціальних мережах матеріали, які шкодять державним інтересам України. Чоловік поширював дописи, у яких міститься заперечення збройної агресії РФ проти України, та розміщував публікації з прославлянням окупантів.

Обвинувачений підтримував представників країни-агресора не тільки в соцмережах. Чоловік також збирав дані про розташування озброєння та особового складу ЗСУ та передавав цю інформацію представникам РФ у месенджері.

Наразі помічник окупантів перебуває під вартою. Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура