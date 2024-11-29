Судитимуть жителя Одеського району, який до смерті забив знайомого

Правопорушник нещадно побив потерпілого, бо подумав, що той забрав його телефон. За скоєне чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо: в кінці червня до поліції звернувся житель одного з населених пунктів Дачненської сільської громади з повідомленням про трупний сморід від місця мешкання його 44-річного сусіда. Прибувши за вказаною заявником адресою, слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 виявила в будинку господаря без ознак життя зі слідами побиття.

Під час слідства поліцейські встановили, що п’ятьма днями раніше у потерпілого в гостях був 32-річний раніше судимий за крадіжку односелець. Чоловіки вживали алкогольні напої і під час застілля посварилися. Гість побив господаря кулаками, молотком та стільцем, кинув на потерпілого телевізор і покинув його оселю. Судово-медичні експерти в подальшому підтвердили, що чоловік помер від переломів грудини й ребер та забою серця.

Оперативники того ж дня розшукали та затримали правопорушника. На час слідства суд обрав йому запобіжний захід у вигляді триманням під вартою. Фігурант зізнався у скоєному злочині й пояснив, що посварився з товаришем і побив його, бо подумав, що той забрав його телефон.

«Зібравши достатньо доказів, серед яких висновки низки експертиз, ми висунули фігуранту обвинувачення за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, в умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого. Згідно з чинним законодавством, правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування завершено і матеріали справи скеровано до суду. Обвинувачення в суді підтримуватиме Біляївська окружна прокуратура», – прокоментував заступник начальника слідчого відділу відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2, майор поліції Сергій Слівченко.

Одеське районне управління поліції № 2