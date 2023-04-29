Судитимуть жителя Тернопільщини, який убив свого пасинка

У листопаді 2022 року у ході суперечки 73-річний житель Гусятинщини смертельно травмував сина своєї співмешканки. Потерпілий помер на місці події.

Про загибель сина у відділення поліції №3 Гусятина повідомила жінка. На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. Під час огляду тіла експерт виявив проникаюче ножове поранення в області серця.

У ході розслідування стало відомо, що того дня між підозрюваним, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, та його співмешканкою розпочалася суперечка. Чоловік намагався побити жінку. Проте вона втекла до сусідів, зателефонувала до сина та розповіла про конфлікт.

Пасинок приїхав поспілкуватися із вітчимом. Завершилася розмова смертю 43-річного чоловіка. Підозрюваний схопив ніж і смертельно поранив ним родича. Після цього чоловік пішов до сусідів і повідомив співмешканці, що її син стікає кров’ю.

Медики, які виїжджали на виклик, констатували смерть чоловіка. Він помер від проникаючого поранення грудей, що привело до гострої крововтрати. Підозрюваного затримали та оголосили підозру відповідно до статті 115 (умисне вбивство) ККУ.

Слідчі зібрали достатньо доказів, завершили досудове розслідування та скерували справу до суду.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області