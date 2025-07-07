Судитимуть зловмисників, які ошукали на ₴5 млн родичів військових

Прокурори Кам’янської окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно двох учасників організованої групи за фактом шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники групи в соціальних мережах підшуковували оголошення про пошук військовослужбовців ЗСУ, які зникли безвісти або потрапили в полон.

У подальшому вони зв’язувалися з рідними військових через месенджери та пропонували їм «допомогу» у поверненні з полону або лікуванні.

За свої «послуги» зловмисники вимагали грошову винагороду, яку потерпілі перераховували на підконтрольні банківські картки.

Наразі встановлено 23 потерпілих із різних регіонів України. Загальна сума завданих збитків становить понад 5 млн грн.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили слідчі Кам’янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури