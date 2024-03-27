Сусідські посиденьки у Києві закінчилися вбивством

Зловмисник вдарив ножем у груди свого приятеля. Від тяжкого поранення чоловік загинув на місці події. За вчинене фігурантові загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

До Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про вбивство чоловіка у квартирі однієї з багатоповерхівок. На місце події негайно прибули найближчий екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

У квартирі правоохоронці виявили тіло 41-річного місцевого мешканця із ножовим пораненням. В подальшому було встановлено, що його вбив 43-річний сусід, якого загиблий разом із жінкою запросили у гості. Відтак, під час розпивання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, в якості аргументу зловмисник вдарив чоловіка кухонним ножем у груди.

Поліцейські вилучили знаряддя злочину та затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва